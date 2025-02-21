Erzincan’da uyuşturucu operasyonu; 2 şüpheli yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personelince, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan ve Kullanan Şahıslara Yönelik Operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda; E.A. ve M.Ş. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 59,97 gram Shunk ve 2 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. M.Ş. isimli şâhısa " Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak", E.A. isimli şâhısa ise " Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti " suçlarından işlem yapılarak adli mercilere sevk edildiler. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Uyuşturucu suçlarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.