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Giriş Tarihi: 21.2.2025 19:33 Son Güncelleme: 21.2.2025 20:57

Erzincan’da uyuşturucu operasyonu; 2 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu ile mücadelesini aralıksız sürdüren Erzincan Polisi gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, shunk ve sentetik ecza maddesi ele geçirirken 2 şüpheliyi yakaladı.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Erzincan’da uyuşturucu operasyonu; 2 şüpheli yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personelince, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan ve Kullanan Şahıslara Yönelik Operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda; E.A. ve M.Ş. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 59,97 gram Shunk ve 2 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. M.Ş. isimli şâhısa " Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak", E.A. isimli şâhısa ise " Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti " suçlarından işlem yapılarak adli mercilere sevk edildiler. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Uyuşturucu suçlarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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Erzincan’da uyuşturucu operasyonu; 2 şüpheli yakalandı
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