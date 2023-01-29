Erzincan’da yolcu otobüsü deposunda 7 yabancı uyruklu kaçak yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Akyazı uygulama noktasında yapılan denetimlerde durdurulan yolcu otobüsü içerisinde yapılan incelemeler sonucunda, aracın depo kısmının arka tarafına ve şoför dinleme kabininin alt kısmına gizlenmiş 7 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.

Araç şoförü olan A.Z. ve diğer şoförler E.A., Y.U. isimli kişiler ise, "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı. Göçmen kaçakçısı 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan açıklamada, Erzincan Emniyet Müdürlüğü olarak başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere düzensiz göç ile mücadeleye yönelik çalışmalarımızı tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edilecektir" denildi.