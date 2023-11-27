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Giriş Tarihi: 27.11.2023 14:32 Son Güncelleme: 27.11.2023 14:53

Erzincanlı Şehit Emrah Gündüz askeri törenle karşılandı

“Pençe-Kilit” operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu Erzincan Refahiye ilçesi Şahaloğlu köyünden Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz şehit oldu. Şırnak’tan askeri uçakla Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanına getirilen Şehit sözleşmeli piyade er Emrah Gündüz’ün naaşı askeri törenle karşılandı.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Erzincanlı Şehit Emrah Gündüz askeri törenle karşılandı

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanında askeri törenle karşılanan şehit Emrah Gündüz'ün naşını karşılama törenine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Erzincan belediye başkanı Bekir Aksun, Kamu kurum ve kuruş müdür ve amirleri, askeri erkan, emniyet personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Askeri uçaktan alınan Şehir Emrah Gündüz'ün naşı askeri tören mangasının omuzun da cenaze aracına kadar taşındı. Törende şehit yakınları ve törene katılanlar yasa boğuldu. Törende Erzincan il müftüsü Muharrem Gül'ün yatığı duanın ardında Şehit Emrah Gündüz'ün naşı Erzincan Refahiye ilçesi Şahaloğlu köyünde köy mezarlığında toprağa verilmek üzere yola çıktı.

Erzincan Refahiye ilçesi Şahaloğlu köyünden Çiftçi Yaşar ve Zöhre çiftinin 5 çocuğundan biri olan Şehit Emrah Gündüz'ün erkek kardeşi Manisa'da vatani görevini sürdürüyor.

2000 doğumlu Şehit Emrah Gündüz'ün Ağustos ayında nişanlandığı, 4 ay sonra sözleşmesinin sona ermesi ile istifa ederek evlenerek İstanbul'a yerleşeceği öğrenildi.

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Erzincanlı Şehit Emrah Gündüz askeri törenle karşılandı
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