Haberler Yaşam Haberleri Erzincanlı Şehit Emrah Gündüz dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 27.11.2023 17:15 Son Güncelleme: 27.11.2023 18:12

Erzincanlı Şehit Emrah Gündüz dualarla son yolculuğuna uğurlandı

“Pençe-Kilit” operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan Erzincan Refahiye ilçesi Şahaloğlu köyünden Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz dualarla uğurlandı.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Erzincanlı Şehit Emrah Gündüz dualarla son yolculuğuna uğurlandı

"Pençe-Kilit" operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan Erzincan Refahiye ilçesi Şahaloğlu köyünden Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz dualarla uğurlandı. İkindi namazı sonrası İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından kıldırılan Cenaze namazının ardından Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz memleketi Erzincan Refahiye ilçesi Şahaloğlu köyü köy mezarlığına defnedildi.

Erzincan Refahiye ilçesi Şahaloğlu köyü köy mezarlığındaki törene Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Erzincan belediye başkanı Bekir Aksun, Kamu kurum ve kuruş müdür ve amirleri, askeri erkan, emniyet personeli, Şehit Emrah Gündüz'ün ailesi ve yakınları ile köy halkı katıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz için ilkindi namazı öncesi ve sonrasında Erzincan Merkez ve Refahiye'de camilerden Kur'an-ı Kerim okundu.

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Erzincanlı Şehit Emrah Gündüz dualarla son yolculuğuna uğurlandı
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