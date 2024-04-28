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Giriş Tarihi: 28.4.2024

Erzurum kutsal emanetini bekliyor

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Erzurum kutsal emanetini bekliyor
93 Harbi'nde Ruslar tarafından Erzurum'dan götürülen ve 1913 yılında Bakü'de Ağa Musa Nakizade tarafından 1 milyon rubleye satın alınarak Osmanlı Padişahı Sultan Mehmet Reşad'a hediye edilen Kuran-ı Kerim'in, mayıs ayında Erzurum'da açılacak Kardeş Kömeği Müzesi'ne getirilmesi istendi. Araştırmacı-yazar Alparslan Kotan, yıllar önce Erzurum'da yıkılan bir mescidin duvarından çıkan ve Rus bir albay tarafından Rusya'ya götürülen Kuran-ı Kerim'in, açılacak olan müzeye getirilmesi gerektiğini belirtti. Kotan, ilgili kurumların harekete geçmesi çağrısında bulundu.
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Erzurum kutsal emanetini bekliyor
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