Erzurum kutsal emanetini bekliyor

93 Harbi'nde Ruslar tarafından Erzurum'dan götürülen ve 1913 yılında Bakü'de Ağa Musa Nakizade tarafından 1 milyon rubleye satın alınarak Osmanlı Padişahı Sultan Mehmet Reşad'a hediye edilen Kuran-ı Kerim'in, mayıs ayında Erzurum'da açılacak Kardeş Kömeği Müzesi'ne getirilmesi istendi. Araştırmacı-yazar Alparslan Kotan, yıllar önce Erzurum'da yıkılan bir mescidin duvarından çıkan ve Rus bir albay tarafından Rusya'ya götürülen Kuran-ı Kerim'in, açılacak olan müzeye getirilmesi gerektiğini belirtti. Kotan, ilgili kurumların harekete geçmesi çağrısında bulundu.