Erzurum trafiğini kadın komiserler yönetiyor

Erzurum'un yoğun trafiğini yönetme görevini üstlenen iki kadın trafik komiseri, hem meslektaşları hem de vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde Grup Amiri olarak görev yapan Komiser İlay Şamlı ve Komiser Melda Özçelik, trafiğin düzenlenmesi, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve olası kazalara anında müdahale edilmesi konularında özveriyle çalışıyor.

Kar-yağmur, gece-gündüz demeden görev yapan iki kadın komiser, adeta birer orkestra şefi gibi Erzurum'un trafiğini yöneterek kurallara uymayan sürücülere göz açtırmıyor. Trafikte güvenliği sağlamak için verdikleri mücadele, azimleri ve görevlerine olan bağlılıkları sayesinde şehrin en önemli noktalarında başarıyla görev yapıyorlar.

"Vatan aşkı ile görev yapıyoruz"

Polislik mesleğini kutsal bir görev olarak gördüğünü belirten Komiser İlay Şamlı, bu mesleğe olan tutkusunu şu sözlerle anlattı:

"Bizim amacımız vatanımıza ve milletimize en iyi şekilde hizmet etmek. Bu kutsal görevi yerine getirmek için buradayız. Kadınlar istedikleri her şeyi başarabilir, yeter ki emek harcasınlar ve gerçekten istesinler. Vatan aşkı ile işimizi yapıyoruz."

"Kadınlar her alanda başarılı olabilir"

Trafik polisliğinin zor ve dinamik bir meslek olduğunu ifade eden Komiser Melda Özçelik ise, kadınların her alanda başarılı olabileceğini vurguladı:

"Bizim en büyük çabamız, kent trafiğinin en düzenli şekilde ilerlemesi ve vatandaşlarımızın huzur içinde seyahat edebilmesini sağlamak. Kadınlar için zorluk diye bir şey yoktur. Ülkemizde en zor mesleklerde bile kadınları başrolde görebiliyoruz. Bu yüzden hiçbir kadın başarılı olamayacağını düşünmemeli ve her zaman cesaretle ilerlemeli."