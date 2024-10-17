Erzurum Valiliğinin paylaşımına çirkin yorumlar! Anadolu kadınına böyle kin kustular

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdür Alparslan Kenger "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte kadın çiftçilerle bir araya geldi. Erzurum Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından bu buluşmada çekilen kareler paylaşıldı. Paylaşımda, yöresel kıyafetleri olan 'ehram' giyen kadın çiftçilerin fotoğrafları da yer aldı.
Valiliğin X platformundaki paylaşımına göre, etkinlik Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger ile Tarım Müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Kadın Çiftçilerin Güç Birliği çatısı altındaki S.S. Yiğitpınar, Taşkaynak ve Övenler Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerinin talepleri dinlendi. Kadın çiftçilerin tarımsal faaliyetlerine destek verileceği vurgulandı.
ANADOLU KADININA KİN KUSTULAR
Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların altına ise 'ehram' giyen kadın çiftçilerle ilgili çirkin yorumlar yapıldı.
Türk milletinin değerlerinden yoksun olan bazı kullanıcılar kıyafetleri üzerinden hem emekçi Anadolu kadınını hem de onları ziyaret eden Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürünü hedef aldı.
Yorumlarda "Türkiye'nin en bağnaz ve yobaz şehri Erzurum", " ilk gördüğümde köle pazarı sandım", "Çuvallar içinde kaybolmuş kişilerin kadın olduğundan emin miyiz?", "Bu nedir ya iyice Araplaştınız", "Şeriat mi geldi?" gibi çirkin ifadeler yazıldı.