Erzurum Valiliğinin paylaşımına çirkin yorumlar! Anadolu kadınına böyle kin kustular

Türk milletinin değerlerinden yoksun olan bazı kullanıcılar kıyafetleri üzerinden hem emekçi Anadolu kadınını hem de onları ziyaret eden Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürünü hedef aldı.

Yorumlarda "Türkiye'nin en bağnaz ve yobaz şehri Erzurum", " ilk gördüğümde köle pazarı sandım", "Çuvallar içinde kaybolmuş kişilerin kadın olduğundan emin miyiz?", "Bu nedir ya iyice Araplaştınız", "Şeriat mi geldi?" gibi çirkin ifadeler yazıldı.