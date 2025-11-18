Erzurum ve Kars’ta yoğun sis hakim oldu: Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı! 13 yaralı

KARS'TA GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Kars'ta da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle şehir genelinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sisle birlikte hava sıcaklıklarının sıfırın altına inmesi sonucu bitkilerin üzerinde, araçların üzerinde ve camlarında kırağı oluştu. Soğuk havaya hazırlıksız yakalanan sürücüler, özellikle açık alanda park edilen araçların camlarının tamamen buz tutması nedeniyle zorluk yaşadı. Birçok sürücü işe gitmek için önce buz tutan camları kazıyıp temizledi. Trafikte zaman zaman aksaklıkların yaşandığı kentte, polis ekipleri sürücülere hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Meteoroloji ise sis ve buzlanmanın gün içinde etkisini sürdüreceğini bildirdi.