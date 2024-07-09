Erzurum’da acı olay! Debisi yükselen dereden geçmeye çalışan genç kayboldu

Erzurum'un Karayazı ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar, bölgedeki dere sularının debisini aniden yükseltti. 21 yaşındaki Y.E., hayvanlarını otlatmak için gittiği Sukonak Mahallesi'nde, yanındaki kişiyle birlikte yükselen dereden geçmeye çalıştı. Y. E., akıntının gücüne karşı koyamayan genç, suya kapılarak kayboldu.

Olay sırasında Y.E. ile birlikte olan kişi, akıntıya kapılmasına rağmen kendi çabalarıyla sudan çıkmayı başardı. Olayın hemen ardından yetkililere haber verildi ve hızlı bir şekilde bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaybolan genci bulmak için seferber oldu.

Trabzon Jandarma Komutanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekibi de arama çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye yönlendirildi. Ekipler, akıntının güçlü olduğu dere yatağında, genç Y.E.'yi bulmak için hummalı bir çalışma yürütüyor.