Erzurum’da acı olay! Kızını arabada beklerken hayatını kaybetti

Erzurum'da üniversitede okuyan kızını ders çıkışı almak için fakülte önünde bekleyen baba Hikmet G. (66), aracının içinde yaşamını yitirdi.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğrenim gören kızını akşam saatlerinde almaya giden Hikmet G. (66), aracın içinde beklemeye başladı. Ders sonrası aracın yanına gelen kızı, aracın kapılarının kapalı ve babasının içerde hareketiz olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine okul önüne gelen aile yakınları ve çevredekiler, aracın arka camını kırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede, şoför koltuğunda oturan Hikmet G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Esnaf olduğu belirtilen Hikmet G'nin kronik hastalıkları bulunduğu öğrenilirken, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.