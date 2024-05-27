Erzurum’da Anastasia’nın öldürülmesi davasından beraat kararı çıktı

Erzurum'da birlikte olduğu Suriye uyruklu Mohammad Nızar Arnabeh (29) tarafından öldürüldüğü iddia edilen Rusya vatandaşı olan Anastasia Emelianova'nın (33) ölümüne ilişkin davada karar çıktı.Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın beraatine karar verdi. Buna göre sanık tahliye edilecek.

Olay, Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Ukrayna-Rusya savaşından sonra Türkiye'ye gelip Erzurum'a yerleşen Anastasia Emelianova, bir iş yerinde bilgi işlem personeli olarak çalışmaya başladı. Emelianova, yaklaşık 8 ay önce sosyal medya üzerinden bir kafede baristalık yapan Suriye uyruklu Mohammad Nizar Arnabeh ile tanıştı. İkili arkadaş olup, sık sık görüşmeye başladı. İddiaya göre, geçtiğimiz yıl 20 Eylül günü apartmanda oturanların da duyduğu seslerden sonra birkaç saat sonra Mohammad Nizar Arnabeh, alt kat komşusuna giderek Anastasia Emelianova'nın yaralandığını belirtip yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine apartmana polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, Anastasia Emelianova'ın kan kaybından öldüğünü belirledi. Kadının cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Mohammad Nizar Arnabeh ise İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' iddiasıyla açılan davada tutuklu yargılanan Mohammad Nizar Arnabeh, suçlamaları kabul etmedi. Anastasia Emelianova ile internette bir arkadaş bulma uygulamasıyla tanıştıklarını Arnabeh, olayla ilgili ifadesinde şunları söyledi:

"Olay gecesi, saat 01.15'te işten çıktım 01.35 gibi eve geldim. Bunlar güvenlik kamerası görüntülerinde de mevcut. Mutfaktaki ocakta tencere içinde yanmış çorba vardı ve ocağın altıda yanıyordu. Anastasia'yı oturma odasında yüz üstü yatmış vaziyette gördüm. Yüzü soluk, göz altlarında karartılar olduğunu tespit ettim. Nabzını kontrol ettim. Ölmüş olabileceğini düşündüm. Kalp masajı yaptım. Sonra yardım çağırdım polisler gelip beni gözaltına aldı."

Karar duruşmasında beraat çıktı, kardeşi gözyaşlarını tutamadı

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanan Mohammad Nizar Arnabeh, karar duruşmasında bir kez daha hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Mohammad Nizar Arnabeh, "Önceki ifadelerimi tekrar ederim. Ben böyle bir olaya karışmadım. Böyle bir suç işlemedim" dedi.

Duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, Mohammad Nizar Arnabeh'in delil yetersizliğinden beraati ve tahliyesine karar verdi. Arnabeh'in duruşmasını takip eden yakınları kararı büyük bir sevinçle karşıladı.

Mahkeme heyeti, bu arada bir önceki duruşmada mahkeme salonunun fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştıkları belirlenen şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu. Kararın açıklanmasının ardından, Mohammad Nizar Arnabeh'in erkek kardeşi gözyaşlarını tutamadı.

'Müvekkilin suçsuz olduğuna en baştan beri inandık'

Mohammad Nizar Arnabeh'in avukatları Yılmaz Çelik ile Osman Öztaş, mahkemenin adil bir karar verdiğini söyledi. Duruşma sonrası açıklama yapan Avukat Yılmaz Çelik, "Bir senedir süren bir davaydı. Bu davada başta yalan yanlış haberler çok kez yapıldı ve yayıldı. Müvekkilin suçsuz olduğuna en baştan beri inandık. Bu şekilde dosyaya dahil olduk. Mahkeme geçte olsa adil bir karar verdi. Ama gerekçesine biz katılmıyoruz. Suçun sabit olmadığı kanaatindeyiz. Bu sebeple istinaf etmeyi düşünüyoruz. Çünkü delil yetersizliğinden beraat aldı. Bizim kanaatimiz suçun sabit olmadığı. Adalet geçte olsa tecelli etti gecikmiş adalet adalet değildir" diye konuştu.

'Hiç beklemediğimiz bir sonuç'

Rusya vatandaşı Anastasia Emelianova'ın avukatı Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği gönüllü avukatlarından Begüm Osma, açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün dosyamız karara çıktı ancak hiç beklemediğimiz bir sonuçla karşı karşıyayız aslında. Eril yargının bir tezahürü ile karşı karşıya olduğumuz söylemek çok doğru ve yerinde olacaktır. Çünkü aslında sanık başından beri yalnızca bir ifadesinde değil üç farklı ifadesinde de farklı beyanlarda bulunmuştu. Her defasında suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunmuştu. Akabinde yargılamanın geçen celsesinde üçüncü celsesinde dosyanın en başından bu yana hiç olmayan bir uçak bileti bakma hadisesi dosyaya girdi. Buna ilişkin geçen celse sanık tarafınca ilk kez bu hususta bazı açıklamalar yapıldı. Yapılan açıklamalar çok çelişkiliydi. Çünkü sanığın bakmış olduğu bilet Erzurum'dan İstanbul'a olacak şekilde olmasına rağmen sanık tarafı tam aksine sanki İstanbul'dan Erzurum'a bakılmış gibi bir ifade verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanınıa da izah etti. Tüm şüpheli hadiseler evet bizler biliyoruz ki şüpheden sanık yararlanır. Ancak bu kadar lehimize şüphe varken başka hiç bir fail yokken adeta sanığın mükafatlandırıldığı bir yargılamaya şahit olduk. Bu verilen kararın henüz gerekçesini bilmiyruz biz şerh var mı bunu bilmiyoruz. 15 gün içerisinde yasal süresi var. Buna ilişkin gerekçeli kararı göreceğiz. İstinaf hakkımızı kullanacağız tabiki. Bu ülkede haklar verilmiyor. Bizler direne direne bu hakları alıyoruz. Üzgünüz, ancak umutluyuz ve güçlüyüz. Mücadelemiz hep birlikte güçlü. Şüpheden sanık yararlanır ilkesinin bu kadar geniş yorumlandığı kararlardan birisi olabilir. Davanın takipçisi olacağız. Hiç beklemediğimiz bir beraat kararı ile karşı karşıyayız. Bu bir son değil. Verilen karar kesin değil. İstinaf hakkımızı kullanacağız. Bu net bir sonuç değil. Maddi gerçeğin ortaya çıkması için elimizden geleni yapacağız."