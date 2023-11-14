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Giriş Tarihi: 14.11.2023 08:12

Erzurum'da AVM'deki kafeteryada patlama! İş yeri harabeye döndü; 2 yaralı

Erzurum'da bir alışveriş merkezinin zemin katındaki kafeteryada patlama meydana geldi. Doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada iş yeri harabeye döndü. Patlamada iki kişi hafif şekilde yaralandı.

DHA
Erzurum’da AVM’deki kafeteryada patlama! İş yeri harabeye döndü; 2 yaralı

Erzurum'daki olay saat 22.50 sıralarında merkez Yakutiye ilçesindeki bir AVM'de meydana geldi. Alışveriş merkezinin zemin katındaki bir kafeteryada iddiaya göre doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Şiddetli gürültü ile birlikte iş yerinin duvarları yıkıldı, ortalık savaş alanına döndü. Patlamanın yaşandığı saatlerde AVM'nin kapalı olması nedeniyle büyük bir faciadan dönüldü. Patlama esnasında olay yerinde bulunan 2 kişi cam kırıklarının isabet etmesi sunucu hafif şekilde yaralandı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine Palen Doğalgaz şirketine bağlı görevliler, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamanın yaşanması nedeniyle işyerini toz kapladı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından doğalgaz ekipleri inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Erzurum'da AVM'deki kafeteryada patlama! İş yeri harabeye döndü; 2 yaralı
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