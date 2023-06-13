Erzurum’da baltalı cinayet

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Yoncalık Mahallesi'nde oturan evli ve iki çocuk babası Abdullah Avcı, Aziziye ilçesi kırsalında ensesinden aldığı balta darbesiyle öldürüldü.

Abdullah Avcı, iddiaya göre geçtiğimiz Cumartesi günü eşi ve arkadaşıyla birlikte Aziziye ilçesine bağlı Kahramanlar Mahallesi kırsalında bulunan kendisine ait araziye gitti. Arazisinde bulunan kulübedeki kuş ve tavuklara bakan Avcı, eşi ve arkadaşıyla arazide ektiği sebzeleri de kontrol etti.

Kulübeden ayrılan üçlü, aynı araçta şehir merkezine dönerken Avcı'nın telefonu çaldı. Telefonda konuştuğu ismi öğrenilemeyen şahısla alacak verecek meselesi yüzünden tartışan Avcı, tartışmanın büyümesiyle arkadaşına eşini eve bırakmasını söyledi. Yarı yolda arkadaşı ve eşinden ayrılan Avcı'dan tüm gece haber alınamadı.

Gürcistan uyruklu eşi P.A., iddiasına göre Avcı'ya ulaşamayınca Avcı'nın arkadaşı F.Ö. ile birlikte Pazar günü sabah saatlerinde Kahramanlar Mahallesi'ndeki kulübeye gitti. Eşinin kendilerine ait kulübede olduğunu düşünen kadın, Avcı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Avcı, baş bölgesinden aldığı üç darbeyle öldürülmüştü. Öldürücü darbeyi ensesinden aldığı anlaşılan talihsiz adamın balta ya da satır gibi bir aletle öldürüldüğü düşünülüyor. Canice katledilen Avcı, dün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Jandarma ekipleri aldıkları ihbarla cinayet hakkında detaylı soruşturma başlattı. Ekipler, Abdullah Avcı'nın Gürcistan uyruklu eşi P.A. ile ölmeden önce yanlarında bulunan erkek arkadaşı F.Ö. şüpheli olarak gözaltına alındı. İkilinin gözaltındaki işlemleri sürüyor.