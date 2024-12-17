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Giriş Tarihi: 17.12.2024 18:18

Erzurum’da çay ocağına silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralı!

Erzurum’da iki şahıs arasında bulunan husumette kan döküldü. Şahıslardan biri eline aldığı pompalı tüfekle husumetlisinin çay ocağına gelerek ateş açtı. Kurşunların hedefi olan şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İHA
Erzurum’da çay ocağına silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralı!

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'da İ.Y., aralarında husumet bulunan İ.E.M.'ye ait iş yerine geldi ve burada montunda sakladığı pompalı tüfekle bir süre içeriyi gözetledi. Sonrasında iş yeri kapısını açarak pompalı tüfekle içeri ateş eden İ.Y., husumetlisi İ.E.M.'yi ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan İ.E.M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçan şüpheli İ.Y., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. İ.Y. polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.Y. akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Erzurum’da çay ocağına silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralı!
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