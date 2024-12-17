Erzurum’da çay ocağına silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralı!

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'da İ.Y., aralarında husumet bulunan İ.E.M.'ye ait iş yerine geldi ve burada montunda sakladığı pompalı tüfekle bir süre içeriyi gözetledi. Sonrasında iş yeri kapısını açarak pompalı tüfekle içeri ateş eden İ.Y., husumetlisi İ.E.M.'yi ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan İ.E.M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



O ANLAR KAMERADA

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçan şüpheli İ.Y., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. İ.Y. polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.Y. akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.