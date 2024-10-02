Erzurum’da cinayet: Silahla başından vuruldu!

Olay yeri inceleme ekipleri, araçtaki incelemelerinin ardından Turan'ın cesedini otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Ayrıca, otomobilin ön sol camında iki ayrı kırık tespit edilmesi üzerine, ölümün şüpheli olarak değerlendirildiği ve geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.