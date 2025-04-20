Erzurum’da cirit sahasında acı olay! At üstünde kalp krizi geçiren sporcu hayatını kaybetti

Olay, Yakutiye ilçesine bağlı Uzunyayla Mahallesi'nde bulunan cirit sahasında meydana geldi. Uzunyayla Atlı Spor Kulübü ile Üç Hilal Atlı Spor Kulübü arasında düzenlenen dostluk maçının ikinci yarısında sahaya çıkan Uzunyayla Atlı Spor Kulübü sporcusu Adem Geyik, rakip takımın alayına cirit kullandıktan sonra dönüş yolunda dengesini kaybederek atından düştü.

Yere yığılan ve hareketsiz kalan Geyik'e ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Köylülerin imkânlarıyla hemen hastaneye götürülmek üzere yola çıkarılan Geyik, yolda 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Geyik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi duyan yakınları ve spor camiası yasa boğulurken, Geyik'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Geyik'in şeker hastası olduğu öğrenildi.