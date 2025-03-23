Erzurum’da dilencilere operasyon: Haram ederim

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Şehir içi yolcu taşıyan otobüsle alışveriş merkezleri, ATM'ler, cami önleri, trafik ışıklarının bulunduğu bölgelerde dilenenler, zabıta ekipleri tarafından tek tek yakalandı. Tamamını kadınların oluşturduğu dilencilerden birisi kucağında torunuyla yakalanırken, bir kadın da çocuklarıyla birlikte dilenirken tespit edilerek otobüse bindirildi. Zabıtayı görünce çöp bidonunu karıştırmaya başlayan bir kadın, 'dilenci' olmadığını belirtirken yabancı uyruklu bir kadın da otobüstekilere "Niye haber vermediniz" diye tepki gösterdi.