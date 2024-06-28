Erzurum’da doktorlardan Filistin’e destek

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, mezuniyet töreninde Filistin'e destek için balon uçurdu. Atatürk Üniversitesi kampüsünde düzenlenen törende, Tıp Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler diplomalarını alırken, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti.

Törende konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Albayrak, fakültelerinin 64 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve öğrencileriyle gurur duyduklarını ifade etti. Albayrak, Gazze'de yaşananları bir insanlık suçu olarak nitelendirerek, "Cenevre Sözleşmesi'ne göre sağlık kurumlarına ve çalışanlarına yönelik saldırılar kabul edilemez. Bugün Filistin'de hastanelerin ve ambulansların bombalandığını, hastaların öldüğünü görüyoruz. Bu durum, insanlık ve savaş suçu teşkil etmektedir. Bu suçları işleyenler dünya hukukunda yargılanacaklardır" dedi.

Törende, mezun olan 317 öğrenci diplomalarını aldı ve üniversiteyi birincilikle bitirenlerin isimleri mezuniyet kütüğüne çakıldı. Bazı öğrenciler boyunlarına kefiye takarak "Filistin Bu Sene Mezun Vermedi, Dünya Sınıfta Kaldı" yazılı pankart açtı ve Filistin bayrağının renklerindeki balonları gökyüzüne bıraktı. Hekimlik andının okutulmasının ardından öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet sevincini yaşadı.