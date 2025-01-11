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Giriş Tarihi: 11.1.2025 12:23 Son Güncelleme: 11.1.2025 13:00

Erzurum'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor! Termometreler -24,9'u gördü

Erzurum, Türkiye’nin en soğuk noktası olarak rekorunu koruyor. Gece termometrelerin sıfırın altında 13,4 dereceyi gösterdiği kent merkezinde araçların camları buz tuttu, şadırvanlar buzla kaplandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ise Türkiye'de en düşük sıcaklık, sıfırın altında 24,9 derece ile Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Hacıömerli Mahallesi’nde kaydedildi.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Erzurum’da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor! Termometreler -24,9’u gördü

Dondurucu soğukların etkili olduğu Erzurum'da, sabah erken saatlerde işe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarının üzerindeki buzları kazımak zorunda kaldı. Soğuktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar ise araçlarını battaniyelerle örterek çözüm bulmaya çalıştı.

TEKMAN'DA TÜRKİYE REKORU

Erzurum'un Tekman ilçesi kırsal Hacıömerli Mahallesi'nde ise termometreler sıfırın altında 24,9 dereceyi gösterdi. Bu, Türkiye genelinde ölçülen en düşük sıcaklık olarak kayıtlara geçti. Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar, bu zorlu şartlara rağmen hayatlarına devam ediyor. Dondurucu soğukların önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, Meteoroloji yetkilileri vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

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Erzurum'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor! Termometreler -24,9'u gördü
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