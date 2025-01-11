Erzurum’da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor! Termometreler -24,9’u gördü

Dondurucu soğukların etkili olduğu Erzurum'da, sabah erken saatlerde işe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarının üzerindeki buzları kazımak zorunda kaldı. Soğuktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar ise araçlarını battaniyelerle örterek çözüm bulmaya çalıştı.

TEKMAN'DA TÜRKİYE REKORU

Erzurum'un Tekman ilçesi kırsal Hacıömerli Mahallesi'nde ise termometreler sıfırın altında 24,9 dereceyi gösterdi. Bu, Türkiye genelinde ölçülen en düşük sıcaklık olarak kayıtlara geçti. Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar, bu zorlu şartlara rağmen hayatlarına devam ediyor. Dondurucu soğukların önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, Meteoroloji yetkilileri vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.