Erzurum’da feci kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti, kızları mucizevi şekilde kurtuldu

Erzurum'un Aziziye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Mustafa Anataca (50) ve eşi Birsen Anataca yaşamını yitirirken, kızları Dilay Anataca kazadan yüzerek kurtuldu.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Aziziye ilçesi Çiğdemli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Zonguldak'ta yaşayan Anataca ailesi, Atatürk Üniversitesi'ni kazanan kızları Dilay'ın kaydını yaptırmak üzere Erzurum'a doğru yola çıkmıştı. Mustafa Anataca'nın kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki sulama kanalına uçarak ters döndü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KENDİ İMKANLARI İLE YÜZEREK ÇIKTI

Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, Mustafa ve Birsen Anataca'nın cansız bedenleri araçtan çıkarıldı. Çiftin kızları Dilay Anataca ise kendi imkanlarıyla kanaldan yüzerek çıkmayı başardı ve kaza yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu. . Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dilay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KIZLARININ ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN ERZURUM'A GELİYORLARDI

Bu arada Zonguldak'ta yaşayan Anataca ailesinin Atatürk Üniversitesi'ni kazanan kızları Dilay'ın kaydını yaptırmak için yola çıktıkları belirlendi