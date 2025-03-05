Erzurum’da feci kaza! Yolcu yola savrularak hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Nihat K. yönetimindeki hafif ticari araç, D-100 kara yolunun 5. kilometresinde, Aşkale istikametinde emniyet şeridinde park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bariyerlere çarptı ve içindeki yolculardan Halime Kaya araçtan fırlayarak yola düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Halime Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaya'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.