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Giriş Tarihi: 5.3.2025 20:16 Son Güncelleme: 5.3.2025 20:18

Erzurum'da feci kaza! Yolcu yola savrularak hayatını kaybetti

Erzurum'da emniyet şeridinde park halindeki kamyona çarpan hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Halime Kaya, çarpmanın etkisiyle araçtan savrularak hayatını kaybetti.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Erzurum’da feci kaza! Yolcu yola savrularak hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Nihat K. yönetimindeki hafif ticari araç, D-100 kara yolunun 5. kilometresinde, Aşkale istikametinde emniyet şeridinde park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bariyerlere çarptı ve içindeki yolculardan Halime Kaya araçtan fırlayarak yola düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Halime Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaya'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Erzurum'da feci kaza! Yolcu yola savrularak hayatını kaybetti
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