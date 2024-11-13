Haberler Yaşam Haberleri Erzurum'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
Giriş Tarihi: 13.11.2024 10:13

Erzurum'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Erzurum'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi 2 şahıs yakalandı. 2 şüpheli çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

İHA
Erzurum’da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Şenkaya ve Çat ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 örgüt mensubu yakalanarak adli makamlara sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

BİR KİŞİ HAKKINDA DAHA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ayrıca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Erzurum'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA