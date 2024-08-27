Erzurum’da Fikriye Nine 72 yaşında köyüne muhtar oldu! Mahalleye kadın eli değecek

Erzurum'da Oltu'nun İpekçayır köyünde 4 çocuk ve 4 torun sahibi 72 yaşında ki Fikriye Yavuz köy muhtar oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde İpekçayır köyünde muhtarlık için iki aday yarıştı. 12 seçmeni bulunan köyde, Şaban Yavuz ve Hasan Yavuz eşit sayıda oy aldı. Kura çekimi sonrası Şaban Yavuz muhtar olarak seçildi. Ancak kısa bir süre sonra Şaban Yavuz'un ani vefatıyla muhtarlık makamı boşaldı. Bu durum üzerine köy heyeti, birinci aza olan Fikriye Yavuz'u muhtarlık görevine getirdi.

KÖYÜ İÇİN FIRIN İSTEDİ

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan ve Oltu AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Yavuz, Fikriye Yavuz'u ziyaret ederek köyde incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında Fikriye Yavuz, köyü için acil ihtiyaçları dile getirdi ve başkanlardan destek talep etti. Ekmek pişirmek için fırın ihtiyacının olduğunu dile getiren Fikriye Nine, içme suyu ve yol içinde taleplerde bulundu. Fikriye Nine, muhtarı olduğu köyünü en güzel hale getirmek için çalışacağını ifade etti.

EN KISA SÜREDE GEREKLİ ÇALIŞMALARI BAŞLATACAĞIZ

Başkan Çelebi, Fikriye Yavuz'un taleplerini dinleyerek, köyde fırın yapımı, içme suyu temini ve yol genişletme çalışmalarını acil olarak başlatacaklarını belirtti. Çelebi, "Bugün, İpekçayır köyünün sorunlarını yerinde inceledik. İlk aşamada yapılması gerekenleri belirledik ve en kısa sürede gerekli çalışmaları başlatacağız" dedi.

OĞLUNDAN ANNESİNE TAM DESTEK

Fikriye Yavuz'un oğlu Hasan Yavuz ise, "Amcam Şaban Yavuz ile birlikte seçime girdik. Oylarımız eşit çıkınca kura ile amcama muhtarlık verildi. Ancak amcamın vefat etmesi üzerine muhtarlık anneme devredildi. Ben de bundan sonra anneme destek olacağım" diye konuştu.

Köy sakinleri ise Fikriye Yavuz'un muhtar olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Köy, Fikriye Yavuz'un liderliğinde yeni bir döneme adım atarken, yapılan bu ziyaretle İpekçayır'ın sorunlarının çözümü için önemli adımlar atılmış oldu.