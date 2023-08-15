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Giriş Tarihi: 15.8.2023 10:03 Son Güncelleme: 15.8.2023 10:37

Erzurum’da hız can aldı; demir korkuluk başına girdi

Erzurum’da adliyede katip olarak çalışan 24 yaşındaki Kadir İpçi’nin kullandığı araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Çarptığı demir korkuluklar başına saplanan İpçi olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan kardeşi ise yaralı olarak kurtuldu.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Erzurum’da hız can aldı; demir korkuluk başına girdi

Erzurum Atatürk Üniversitesi kampus alanında, akşam saatlerinde Erzurum Bölge İdare Mahkemesinde katip olarak çalışan 24 yaşındaki Kadir İpçi'nin kullandığı araç aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Kardeşi Abdullah İpçi ile birlikte seyir halindeyken kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki demir korkulukları kırarak bahçeye düştü.

Çarpmanın etkisiyle kafasına demir korkuluk saplanan araç sürücüsü Kadir İpçi olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan kardeşi ise yaralı olarak kurtuldu. Kazanın meydana geldiği yolda emniyet ekipleri güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybeden İpçi'nin cansız bedeni Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın yaşandığın gören bir sürücü ise kazayı gerçekleştiren şoförün kontrolden çıktığında frene bile basmadığını ve çok süratli olduğunu söyledi.

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Erzurum’da hız can aldı; demir korkuluk başına girdi
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