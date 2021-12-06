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Giriş Tarihi: 6.12.2021 16:49

Erzurum'da JAK timlerinden gerçeği aratmayan tatbikat

AA
Erzurum’da JAK timlerinden gerçeği aratmayan tatbikat

Erzurum ve Rize'de görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince düzenlenen deprem tatbikatında gerçeği aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığındaki eğitmen personelin katılımıyla, Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünde deprem tatbikatı yapıldı.

İki kentte görev yapan 20 JAK personeli, senaryo gereği meydana gelen depremde Palandöken ilçesinde iki kişinin bulunduğu değerlendirilen binanın çöktüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Olayın meydana geldiği yere adeta saniyelerle yarışarak ulaşan ekipler, enkaz altındaki yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı.

Köpekle yapılan aramaların ardından enkazın iki yerinde depremzedelerin olduğunu belirleyen JAK timleri, kuyu metodu ve galeri açma yöntemlerini kullanarak yaralıları büyük titizlikle bulundukları yerden çıkarttı.

Soğuk havaya rağmen özveriyle gerçekleştirilen tatbikatın sonunda, kurtarma çalışmalarını izleyen AFAD personeli JAK timlerini alkışladı.

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Erzurum'da JAK timlerinden gerçeği aratmayan tatbikat
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