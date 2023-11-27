Haberler Yaşam Haberleri Erzurum'da kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi
Giriş Tarihi: 27.11.2023 11:19

Erzurum'da kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi

Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan ve şiddetini artıran kar yağışı sebebiyle okullar bir gün tatil edildi.

İHA
Erzurum’da kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeni ile 27 Kasım 2023 Pazartesi günü; Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında, eğitime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Erzurum'da gece fırtına ile başlayan olumsuz hava şartları sabah saatlerinde şiddetli kar yağışına dönüştü. Etkili olan kar yağışı başta trafik olmak üzere yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Erzurum'da kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA