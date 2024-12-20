Erzurum’da kavga tüfekle bitti: Tesisat işinden kavga çıktı, usta iş yerine ateş açtı

Elektrik ustası Orhan A., iddiaya göre; 2 ay önce Sezai A.'nın yeni taşındığı Yakutiye ilçesi Aziziye Otoban Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin elektrik tesisatını yaptı. Sezai A. iş bitiminde ücretin bir kısmını verip, geri kalan kısmını ileri bir tarihte ödeyeceğini söyledi. Birkaç gün sonra elektrik tesisatında problemler çıkması üzerine Sezai A., Orhan A.'dan arızaları gidermesini istedi. Dün öğle saatlerinde iş yerine gelen Orhan A. ve Sezai A. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Sezai A.'nın oğlu Makhach A., Orhan A.'ya kafa attı. Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan Orhan A., yaklaşık yarım saat sonra elinde pompalı tüfekle geri döndü. Tüfeğini iş yerine doğrultan Orhan A., 2-3 el ateş etti. Çevredeki ustalar ve tarafların yakınları araya girerek tüfeği Orhan A.'nın elinden aldı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan Orhan A.'yı Karskapı Kavşağı'nda suç aletiyle birlikte yakaladı. Hem Orhan A. hem de olaya karışan Makhach A., sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle iş yerinin camları kırılırken, olayda herhangi bir yaralanma olmadı. Olayla ilgili soruşturma Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürülüyor. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.