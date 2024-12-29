Erzurum’da kayıp öğretmenden acı haberi geldi

Erzurum'un Aşkale ilçesinde kaybolan öğretmen Sabit Bülbül'den acı haber geldi. Geçtiğimiz Perşembe günü ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 39 yaşındaki matematik öğretmeninin cansız bedeni bulundu. AFAD ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü yoğun arama çalışmaları sonucunda, Sabit Bülbül'ün bedeni Karasu Nehri'nde, aracının bulunduğu yerden 1,5 kilometre uzaklıkta tespit edildi. AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri, talihsiz öğretmenin cenazesini sudan çıkardı.

Bülbül'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Perşembe günü ailesiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan öğretmenin, dün Karasu Nehri yakınlarında bulunan aracının ardından bu sabah bedenine ulaşılması, ailesi ve meslektaşlarında derin bir üzüntü yarattı. AFAD ve jandarma ekiplerinin, dondurucu soğuklara rağmen Karasu Nehri boyunca yoğun bir arama çalışması yürüttüğü ve dalgıç ekiplerinin titiz çalışması sonucunda cenazeye ulaşıldı. Eğitim camiası ve Erzurum halkı, Bülbül'ün kaybı nedeniyle derin bir yasa boğuldu.