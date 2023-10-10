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Giriş Tarihi: 10.10.2023 13:34 Son Güncelleme: 10.10.2023 14:00

Erzurum'da kazada yaralanan üniversite öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti

Erzurum’da işçilerin taşındığı kamyonetin devrilmesi sonucu yaşanan kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki Doğukan Azizoğlu hayatını kaybetti. Talihsiz gencin, Bayburt’ta üniversiteyi kazandığı ve ilk derse gitmek üzere kamyonete bindiği öğrenildi.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Erzurum’da kazada yaralanan üniversite öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti

Erzurum'da dün sabah sabah saatlerinde Erzurum-Bingöl karayolunda 6 doğalgaz dağıtım şirketi personelini taşıyan kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attıktan sonra bir binanın duvarına çarparak durabildi. Bingöl'ün Karlıova ilçesinden gelen kamyonetin kazası sonucu bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kamyonette bulunan yaralı işçiler hemen tedavi altına alınırken, itfaiye ekipleri ağır yaralı Doğukan Azizioğlu'nu Erzurum Şehir Hastanesine götürdü. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 18 yaşındaki genç yaşam savaşını kaybetti. Acılı aile Karlıova'dan gelerek cenazeyi teslim aldı. Hayatını kaybeden gencin, Bingöl'ün Karlıova ilçesinden Erzurum'a gelen işçilere eşlik ettiği ve buradan da Bayburt'a gideceği öğrenildi. Azizoğlu'nun kazada yaşamını yitirmese bu yıl kazandığı okulda ilk derse gireceği öğrenildi.

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Erzurum'da kazada yaralanan üniversite öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti
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