Erzurum’da kazada yaralanan üniversite öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti

Erzurum'da dün sabah sabah saatlerinde Erzurum-Bingöl karayolunda 6 doğalgaz dağıtım şirketi personelini taşıyan kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attıktan sonra bir binanın duvarına çarparak durabildi. Bingöl'ün Karlıova ilçesinden gelen kamyonetin kazası sonucu bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Kamyonette bulunan yaralı işçiler hemen tedavi altına alınırken, itfaiye ekipleri ağır yaralı Doğukan Azizioğlu'nu Erzurum Şehir Hastanesine götürdü. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 18 yaşındaki genç yaşam savaşını kaybetti. Acılı aile Karlıova'dan gelerek cenazeyi teslim aldı. Hayatını kaybeden gencin, Bingöl'ün Karlıova ilçesinden Erzurum'a gelen işçilere eşlik ettiği ve buradan da Bayburt'a gideceği öğrenildi. Azizoğlu'nun kazada yaşamını yitirmese bu yıl kazandığı okulda ilk derse gireceği öğrenildi.