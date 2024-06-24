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Giriş Tarihi: 24.6.2024 21:20 Son Güncelleme: 24.6.2024 22:00

Erzurum’da kuzenlerin tabancayla tehlikeli oyunu kanlı bitti

Erzurum'da 13 yaşındaki kuzeninin tabancayla kazara başından vurduğu 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Erzurum’da kuzenlerin tabancayla tehlikeli oyunu kanlı bitti

Erzurum'da Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan H.İ.T. (13) evde bulduğu babasının tabancasıyla oynarken, silahın ateş almasıyla kuzeni N.T'yi (14) başından vurdu.

Olay, 13 yaşındaki H.İ.T.'nin evde bulduğu babasının tabancasıyla oynarken, silahın ateş alması sonucu kuzeni N.T.'yi başından vurmasıyla meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Erzurum’da kuzenlerin tabancayla tehlikeli oyunu kanlı bitti
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