Erzurum’da kuzenlerin tabancayla tehlikeli oyunu kanlı bitti

Erzurum'da Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan H.İ.T. (13) evde bulduğu babasının tabancasıyla oynarken, silahın ateş almasıyla kuzeni N.T'yi (14) başından vurdu.

Olay, 13 yaşındaki H.İ.T.'nin evde bulduğu babasının tabancasıyla oynarken, silahın ateş alması sonucu kuzeni N.T.'yi başından vurmasıyla meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.