'BİRİNİ KALBİNDEN DİĞERİNİ GÖĞSÜNDEN VURMUŞ'

Esnaf Muhammet Gürler de silahlı saldırgana arkadaşlarıyla müdahale ettiklerini anlatarak, "Kapının önüne çıktığımızda silahlı saldırgan iki kardeşe sıktı, biz de koşarak müdahale ettik. Etkisiz hale getirdik. Soyguncu maskeliydi, elini kolunu sallayarak geldi, çarşımızda önlem yok. İki kardeşi de yaraladı. Sağ olsun esnaf abimiz Murat Bektaş'ın arkadan vurmasıyla önümüzde düştü biz de gerekeni yaptık. Kardeşlerin birini kalbinden diğerini göğsünden vurmuş. Ben de elinden silahı aldım." diye konuştu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör