Elindeki silahla kent merkezindeki Taşmağazaları Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuya yüzü maskeli giren soyguncu, silah tehdidiyle görevliden tezgahtaki altınları poşete koymasını istedi. O sırada iş yerinin üst katında kahvaltı yapan kuyumcu sahibi kardeşler Cem ve Cüneyt Özoltu, güvenlik kamerasından durumu görünce hemen aşağı indi.
İKİ KARDEŞİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU
Soyguncu, Özoltu kardeşleri silahla yaraladıktan sonra kaçmaya çalıştığı sırada çevredeki esnafın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Soyguncu gözaltına alındı, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kurşunlardan birinin kuyumcunun karşısındaki bir mağazanın camına isabet ettiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.
'SOYGUNCU MASKELİYDİ'
Olayı gören esnaf Emre Aydoğan, iş yerinin kapısının önünde durduğu sırada silah sesi duyduğunu belirterek, "Soyguncu iki komşumuza silah sıktı, hırsızın yüzünü görmedim. Onlar da kendini korumak amaçlı soyguncunun üstüne gitti. Öyle bir talihsiz olay oldu. Soyguncu maskeliydi." dedi.
'BİRİNİ KALBİNDEN DİĞERİNİ GÖĞSÜNDEN VURMUŞ'
Esnaf Muhammet Gürler de silahlı saldırgana arkadaşlarıyla müdahale ettiklerini anlatarak, "Kapının önüne çıktığımızda silahlı saldırgan iki kardeşe sıktı, biz de koşarak müdahale ettik. Etkisiz hale getirdik. Soyguncu maskeliydi, elini kolunu sallayarak geldi, çarşımızda önlem yok. İki kardeşi de yaraladı. Sağ olsun esnaf abimiz Murat Bektaş'ın arkadan vurmasıyla önümüzde düştü biz de gerekeni yaptık. Kardeşlerin birini kalbinden diğerini göğsünden vurmuş. Ben de elinden silahı aldım." diye konuştu.