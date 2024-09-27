Erzurum’da öğrenciyi ağır yaralayan servis şoförü cezaevinde gönderildi

Geçtiğimiz Salı günü, Erzurum'un Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Başöğretmen İlkokulu birinci sınıf öğrencisi olan Emre Kara, okul dönüşünde servis aracından indikten sonra büyük bir kaza yaşandı. Saat 14.30 sıralarında evinin önüne gelen minik Emre, aracın önüne doğru geçerken dikkatsiz şoför Bekir A., küçük çocuğa çarparak üzerinden geçti.

Şok eden ihmaller zinciri

Kazanın ardından şoför Bekir A.'nın, çocuğun durumunu fark etmesine rağmen ambulans çağırmadığı ve hastaneye götürmek yerine Emre'yi kucağına alarak evinin önüne bırakmaya çalıştığı tespit edildi. Çevredeki vatandaşların fark etmesiyle kaçamayan şoför, olay yerine geri döndü. Durumun ciddiyetini anlayan çevredekiler, hemen sağlık ekiplerini aradı.

Ağır yaralanan Emre'nin durumu ciddi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Emre Kara, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Beyin kanaması geçiren Emre'nin kafatası, kolu ve kaburgalarında kırıklar meydana geldiği öğrenildi. Doktorlar, Emre'nin görme kaybı yaşama ihtimalinin de bulunduğunu belirtti.

Bekir A. tutuklandı

Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan Bekir A., ilk sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri, Emre'nin sağlık durumu ve ortaya çıkan yeni deliller, şoförün ihmallerini daha da gün yüzüne çıkardı. Bunun üzerine Bekir A., yeniden mahkemeye sevk edilerek, "taksirle yaralama" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adalet Bakanı Tunç, SABAH'a açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç SABAH Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, şoför Bekir A.'nın tutuklandığını ve minik Emre için çok üzüldüğünü dile getirdi.