Erzurum’da otomobil su kanalına çarptı: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Aşkale'den Bayburt istikametine seyreden Mehmet Zeytinli yönetimindeki otomobil, Saptıran köyü yol ayrımında sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde büyük bir can pazarı yaşanırken, sağlık ekipleri yaralı yolculara uzun süre kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Feci kazada, Hanife Zeytinli ve Saliha Kabacıoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak Aşkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Kabacıoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan sürücü Mehmet Zeytinli ve Kerem Zeytinli, ilk müdahalelerinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu kritik olan 9 yaşlarındaki Kerem Zeytinli, ambulans helikopterle Aşkale ilçe stadyumundan Erzurum Şehir Hastanesi'ne nakledildi.