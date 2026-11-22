Palandöken ilçesi Kosova Caddesi 5. Sokak'ta şiddetli yağışın ardından cadde adeta gölete döndü. Su seviyesinin yükseldiği yolda seyir halindeki bir araç mahsur kalırken, bölgeden geçiş yapan çok sayıda aracın plakası yerinden çıkarak suya düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sürücülerin güvenliğini sağlamak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla caddeyi araç trafiğine kapattı.

Belediye ve ilgili kurum ekiplerinin bölgedeki suyun tahliyesi için başlattığı çalışmalar devam ederken, yetkililer sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör