Erzurum’da servis aracı küçük çocuğun üstünden geçti

Erzurum'un Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Ahi Toman Baba Sokak'ta yaşandı. Başöğretmen İlkokulu 1. sınıf öğrencisi olan Emre Kara, okul çıkışı servisle evine geldi. Araçtan inen minik Emre, aracın önüne doğru geçtiği sırada şoför B.A., dikkatsizlik sonucu küçük çocuğa çarparak üzerinden geçti.

Korkunç ihmal zinciri

Kaza sonrası yaşananlar ise durumu daha da korkunç hale getirdi. Şoför B.A., kazanın hemen ardından ambulans çağırmak veya çocuğu hastaneye götürmek yerine Emre'yi dikkatsiz bir şekilde kucaklayarak evinin önüne bıraktı ve olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine kaçamayan servis şoförü, olay yerine geri dönmek zorunda kaldı.

Babaya "balkondan düşmüş" yalanı

Emre Kara, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren küçük çocuğun kafatası, kaburgaları ve kolunda ciddi kırıklar oluştuğu öğrenildi. Talihsiz çocuğun babası Abdurrahman Kara, yaşananları büyük bir üzüntüyle anlattı. Çocuğu hastanede yaşam savaşı veren baba Abdurrahman Kara, "Kapıcı aradı, 'Abdurrahman abi senin çocuğun kaza yapmış, kanaması var, biz ambulans çağırdık' dedi. Daha sonra servis şoförü beni aradı, 'Çocuğun balkondan düşmüş, hastaneye götürüyorlar, haberin olsun' dedi. Servis şoförü olaydan sonra kaçıyormuş, inşaat işçileri önünü kesip kaçmasına izin vermemiş, o nedenle olay yerine geri gelmiş. Şu an yoğun bakımda yatıyor. Şikâyetçi oldum ama suçlu şu anda dışarda geziyor" diye konuştu.

Olayla ilgili yapılan incelemelerde, okul servislerinde çalışması zorunlu olan rehber personelin bu serviste bulunmadığı tespit edildi. Baba Abdurrahman Kara, şoför B.A.'dan şikayetçi olduğunu belirtti. Kazadan sonra gözaltına alınan şoför, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, küçük Emre'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.