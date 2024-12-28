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Giriş Tarihi: 28.12.2024 22:50

Erzurum’da sır olay: 3 gündür kayıp olan öğretmenin aracı o noktada bulundu!

Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen sır olayda evinden ayrıldıktan sonra sırra kadem basan 2 çocuk babası öğretmenin aracı ilçeye 35 kilometre uzakta olan Karasu köyünde bulundu. Ekipler kayıp öğretmeni bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İHA
Erzurum’da sır olay: 3 gündür kayıp olan öğretmenin aracı o noktada bulundu!

Erzurum'un Aşkale ilçesinde önceki gün evinden ayrılan ve sırra kadem basan öğretmen Sabit Bülbül'ü arama çalışmaları devam ediyor. Öğretmenin en son telefonundan alınan sinyal doğrultusunda ekipler arama çalışmalarını ilçeye bağlı Karasu Mahallesi'nde yoğunlaştırdı. İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Karasu köyünde, yaşayan bir vatandaş tarafından Ağveyis Han'ının bulunduğu mevkide kayıp öğretmenin aracı bulundu.

Kar dolayısıyla kapalı olan köy yolu iş makinelerinin çalışmaları ile açılarak olay yerine ilçe jandarma ekipleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü de giderek aracın kayıp öğretmene ait olduğu tespit edildi.

Ağveyis hanı yanında terk edilmiş şekilde bulunan araçta öğretmene ait özel eşyaları da bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin köyde yaptığı aramalara rağmen Sabit Bülbül'e ait herhangi bir ize rastlanamadı. Evli ve 2 çocuk babası olan öğretmeni aramalara yarın devam edeceği öğrenildi.

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Erzurum’da sır olay: 3 gündür kayıp olan öğretmenin aracı o noktada bulundu!
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