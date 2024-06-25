Haberler Yaşam Haberleri Erzurum’da sitenin bahçesinde korkunç ölüm! Garajdan çıkan araç 5 yaşındaki Alparslan Cellat'ı ezdi!
Giriş Tarihi: 25.6.2024 13:44 Son Güncelleme: 25.6.2024 14:04

Erzurum’da sitenin bahçesinde korkunç ölüm! Garajdan çıkan araç 5 yaşındaki Alparslan Cellat'ı ezdi!

Erzurum’da bir sitenin garajından çıkan araç, yolun ortasında oturan iki arkadaşı görmedi. Feci kazada araç Alparslan Cellat'ı aracın altına alarak ezdi. Kazada, 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken ayağından yaralanan Eymen A.Y. (7)’ da son anda aracın altında kalmaktan kurtuldu.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Erzurum’da sitenin bahçesinde korkunç ölüm! Garajdan çıkan araç 5 yaşındaki Alparslan Cellat’ı ezdi!

Kaza, dün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi'nde meydana geldi. Sitenin otoparkından çıkan T.D. (66) yönetimindeki otomobil, bu sırada bahçede oyun oynayan Betül- Ahmet Cellat çiftinin oğulları Alparslan Cellat ile arkadaşı Eymen A.Y.'ye çarptı.

Aracın altında kalan Alparslan Cellat olay yerinde yaşamını yitirdi. Ayağından yaralanan Eymen A.Y. ise hastaneye kaldırıldı.

Alparslan Cellat'ın cansız bedeni Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürülürken kaza yerine gelerek bilgi alan Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, küçük çocuğun yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

Araç sürücüsü, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Korkunç kazada hayatını kaybeden beş yaşında ki Alparslan Cellat son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazını Erzurum Müftüsü Rüstem Can kıldırdı. Öğle namazına müteakip Narmanlı Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Cellat, gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Erzurum’da sitenin bahçesinde korkunç ölüm! Garajdan çıkan araç 5 yaşındaki Alparslan Cellat'ı ezdi!
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