Erzurum’da sitenin bahçesinde korkunç ölüm! Garajdan çıkan araç 5 yaşındaki Alparslan Cellat’ı ezdi!

Kaza, dün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi'nde meydana geldi. Sitenin otoparkından çıkan T.D. (66) yönetimindeki otomobil, bu sırada bahçede oyun oynayan Betül- Ahmet Cellat çiftinin oğulları Alparslan Cellat ile arkadaşı Eymen A.Y.'ye çarptı.
Aracın altında kalan Alparslan Cellat olay yerinde yaşamını yitirdi. Ayağından yaralanan Eymen A.Y. ise hastaneye kaldırıldı.
Araç sürücüsü, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Korkunç kazada hayatını kaybeden beş yaşında ki Alparslan Cellat son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazını Erzurum Müftüsü Rüstem Can kıldırdı. Öğle namazına müteakip Narmanlı Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Cellat, gözyaşları içinde toprağa verildi.