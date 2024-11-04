Erzurum’da tarihi buluşma! ‘Milli mücadelenin kahraman kadınları’ defileyle anıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümüne özel düzenlenen "Payidar" sergi ve defilesine Erzurum Kongre Binası'nda katıldı. Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık gösteren kadınların kıyafetleri ve Atatürk'ün kostümlerinin sahnelendiği etkinlik, izleyicilere tarihi anları yaşattı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Olgunlaşma Enstitüleri tarafından hazırlanan sergi, tarihi Erzurum Kongre Binası'nda sanatseverlerle buluştu.

Cumhuriyetin 101. yıl dönümü dolayısıyla ülke genelindeki enstitülerde usta öğretici ve öğrenciler tarafından, geleneksel Türk sanatlarını yaşatmak, milli kimliğin gelecek nesillere aktarılması amacıyla tasarlanan Kurtuluş Savaşı'nın kahraman kadınları ve Atatürk kostümleri, defile ile katılımcıların beğenisine sunuldu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'nun da aralarında bulunduğu geniş bir katılımcı grubu, sergide birbirinden etkileyici tarihi kostümleri görme fırsatı buldu. Kurtuluş Savaşı'ndaki kadın kahramanların kıyafetlerinin sergilendiği defilenin finali, Türk bayrağıyla gerçekleştirilen anlamlı gösteriyle son buldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Payidar" defilesinin sonunda yaptığı konuşmada, atalarımızın kültürüne sahip çıkmanın tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kültür ile tarihin gelecek nesillere aktarılmasındaki rolünün önemine dikkat çekti.

Tekin, yazılı eğitim materyalleri ve programların yanı sıra kültürel etkinlikler aracılığıyla da çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı Maarif modeliyle yapmak istediğimiz aslında bu. Bu değerlere sahip çıkmak, bu değerleri korumak, bu değerleri gelecek kuşaklara aksettirmek. Bunu kuşkusuz Bakanlık olarak sadece eğitim programlarımızda yapmıyoruz. Bunu kültür, sanat gibi etkinliklerle yapıyoruz" diye konuştu.

ERZURUM'UN BU ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPMASI AYRI BİR ANLAM TAŞIYOR

Defilenin Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen tasarlandığını ve daha önce yurt dışında da sergilendiğini dile getiren Bakan Tekin, şunları söyledi:

"Burada gördüğünüz Kurtuluş Savaşı'mız ve onun mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk hangi koşullarda ve hangi toplumsal ortamda bu savaşı ve bu mücadeleyi verdi. Belki bu defilenin sergileyebileceği en anlamlı şehirlerden bir tanesi Erzurum. Anadolu'nun bütün şehirleri önemli ama mücadelenin başlangıç noktalarından bir tanesi Erzurum. Dolayısıyla bu serginin ve defilenin Erzurum'da sahneye konmasının da ayrı bir önemi var"

Defile ve serginin oluşumuna katkı sunanlara teşekkür eden Bakan Tekin, etkinlik sonunda Cumhuriyet temalı sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Defilede özel yetenekli Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Ali Ensar Yıldırım'ın piyano performansı ve okuldan diğer öğrencilerin keman ve çello resitali de yer aldı. Milli Mücadele ruhunu yansıtan eserler izleyiciler tarafından büyük ilgi ve beğeniyle izlendi.

Sergi, "Bu vatan ilelebet payidar kalacaktır" şiarıyla 3-15 Kasım tarihleri arasında Erzurum Kongre Binası'nda ziyarete açık olacak.