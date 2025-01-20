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Giriş Tarihi: 20.1.2025 16:50 Son Güncelleme: 20.1.2025 16:52

Erzurum’da trafik kazası: 6 yaralı

Erzurum-Erzincan kara yolunda yolcu taşıyan bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Erzurum’da trafik kazası: 6 yaralı

Erzurum'da yolcu taşıyan bir minibüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki kapalı spor salonu yakınlarında meydana geldi. Havalimanından yolcu taşıyan Serhat K. yönetimindeki minibüs ile Ömer Faruk Ç.'nin kullandığı otomobil, kavşakta dikkatsizlik sonucu çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk etti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralılar arasında M.O. (35), M.O. (5), C.O. (39), D.O. (7) ve M.H. (32) yer alırken, bir yaralının kimliği henüz belirlenemedi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kazayla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı. Bir süre trafiğe kapatılan yolda, ekiplerin incelemelerinin ardından araçlar çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

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Erzurum’da trafik kazası: 6 yaralı
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