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Giriş Tarihi: 8.12.2023 13:53 Son Güncelleme: 8.12.2023 14:02

Erzurum'da vefat eden akademisyene hüzünlü veda

Erzurum’da görev yaptığı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Felsefe, Bilim Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali için tören düzenlendi. Doç. Dr. Küçükali'nin ismi, görev yaptığı Edebiyat Fakültesinde yaşatılacak.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Erzurum’da vefat eden akademisyene hüzünlü veda

Erzurum'da görev yaptığı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde ölü olarak bulunan Felsefe, Bilim Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Doç. Dr. Küçükali için görev yaptığı ve yaşamını yitirdiği Edebiyat Fakültesi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilaver Düzgün, akademisyenler ve ailesi katıldı.
Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin ani ölümü karşısında büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, ailesine sabır ve başsağlığı diledi.

İSMİ GÖREV YAPTIĞI FAKÜLTEDE YAŞATILACAK

Rektör Çomaklı, ayrıca Küçükali'nin isminin Edebiyat Fakültesinde yaşatılacağını söyledi. Özgeçmişi okunan ve helallik alınan Küçükali'nin naaşı, cenaze aracına konuldu. Küçükali'nin cenazesi, dualar eşliğinde memleketi Trabzon'un Sürmene ilçesine uğurlandı. Mesai arkadaşları ve yakınları törende gözyaşlarına boğuldu.

Evli ve 2 çocuk babası olan Küçükali'nin uzun yıllardır Erzurum'da görev yaptığı öğrenildi.

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Erzurum'da vefat eden akademisyene hüzünlü veda
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