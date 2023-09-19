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Giriş Tarihi: 19.9.2023 20:57 Son Güncelleme: 19.9.2023 21:48

Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, 2 kişi öldü 18 kişi yaralandı

Erzurum'da, Iğdır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün traktöre çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1'i ağır 18 kişi yaralandı.

AA
Erzurum’da yolcu otobüsü traktöre çarptı, 2 kişi öldü 18 kişi yaralandı

Abdullah U. yönetimindeki 76 AAN 623 plakalı yolcu otobüsü, Horasan Sanayi Sitesi çıkışında aynı yönde ilerleyen Eyüp U'nun kullandığı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, traktörün römorkunu çekip otobüse girerek içeride sıkışan yolcuları kurtardı.

Kazada, otobüste sıkışan A.K. olay yerinde, traktör sürücüsü ise kaldırıldığı Horsan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yaralanan 1'i ağır 18 kişi, ambulanslarla Horasan ve Köprüköy ilçeleri ile Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, Horasan-Erzurum kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz ve Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, 2 kişi öldü 18 kişi yaralandı
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