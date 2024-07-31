Erzurum’da yürek yakan manzara: Sağlık çalışanları toprağa verildi!

EŞ VE ÇOCUKLARI DA KATILDI

Kazada hayatını kaybeden sağlık personeli Asiye Kaya ile Fatih Karadeniz için bugün saat 14.00'de Oltu Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Törene protokol, sağlık çalışanları, vatandaşlar ile Kaya ve Karadeniz'in yakınları katıldı. Törende Asiye Kaya'nın öğretmen eşi Mustafa Kaya ile Fatih Karadeniz'in eşi Yasemin Karadeniz yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Sağlık çalışanlarından mesai arkadaşları Kaya ve Karadeniz için helallik istendi.