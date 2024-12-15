Eş katili koca müebbet yatacak

Tatil için Muğla'nın Fethiye ilçesine giden 7 aylık hamile Semra Aysal, 19 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal ile Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için kayalıklara çıktı. Hamile kadın, yaklaşık 300 metre yükseklikten aşağıya düştü ve bebeği ile birlikte feci şekilde can verdi. Türkiye'nin gündemine oturan olayda, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aysal'ın ölümünün şüpheli bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Semra Aysal'ın eşi Hakan Aysal'ın olaydan kısa süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı tespit edildi. Eşinin ölümünden sorumlu tutulan Hakan Aysal tutuklanarak cezaevine gönderildi.Hazırlanan iddianamede sanık Hakan Aysal hakkında 'Gebe olduğu bilinen eşi kasten, tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Hakan Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.İtiraz üzerine dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Dosya incelemesini tamamlayan Daire, dosyada mevcut delillerin isabetli bir şekilde değerlendirildiği, eylemin Hakan Aysal tarafından gerçekleştirildiği ve suç vasfında bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından oy çokluğuyla hükmü onadı.