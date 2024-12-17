Esad rejimi kutsal değerleri hiçe saydı, camiyi bombaladı

Baas rejiminin insanlara uyguladığı zulüm her geçen gün ortaya çıkarken, ayrı Beşar Esad'ın kutsal değerleri de hiç saydığı ortaya çıktı. Duma şehri kimyasal saldırı ve varil bombalarının hedef olduğu bir şehir. Ancak Esad rejimi burada bir camiyi de hedef aldı. Cami tamamen kullanılamaz hale geldi. Savaşın izlerine cami duvarların görmek mümkün.

"ESAD VARİL BOMBASIYLA VURDU"

Doğduğunda beri Duma'da yaşayan Muhammed Hamuda, "2013 yılında Esad burayı bombaladı. Buralarda insanlar yaşıyordu. Buradaki insanlar özgürlük istediği için Esad burayı varil bombasıysa bombaladı. Şimdi mutluyuz. Türkiye bize yardım ediyor. Türkiye'den buraya gelenler oldu savaştan sonra. Esad düştükten sonra normalleşti. Elhamdülillah artık her şeyi bulabiliyoruz" dedi.