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Giriş Tarihi: 17.12.2024 09:27 Son Güncelleme: 17.12.2024 09:35

Esad rejimi kutsal değerleri hiçe saydı, camiyi bombaladı

Esad rejiminin devrilmesinin ardından rejimin insanlara uyguladığı zulmün gerçekleri ortaya çıkıyor. Duma’da Esad rejimi kutsal değerleri hiçe sayarak varil bombasıyla vurduğu cami görüntülendi. Bütün hayatını Duma’da geçiren Muhammed Hamuda, “2013 yılında Esad burayı bombaladı. Buralarda insanlar yaşıyordu. Varil bombası atıldı buraya. Buradaki insanlar özgürlük istediği için Esad burayı bombaladı” dedi.

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Esad rejimi kutsal değerleri hiçe saydı, camiyi bombaladı

Baas rejiminin insanlara uyguladığı zulüm her geçen gün ortaya çıkarken, ayrı Beşar Esad'ın kutsal değerleri de hiç saydığı ortaya çıktı. Duma şehri kimyasal saldırı ve varil bombalarının hedef olduğu bir şehir. Ancak Esad rejimi burada bir camiyi de hedef aldı. Cami tamamen kullanılamaz hale geldi. Savaşın izlerine cami duvarların görmek mümkün.

"ESAD VARİL BOMBASIYLA VURDU"

Doğduğunda beri Duma'da yaşayan Muhammed Hamuda, "2013 yılında Esad burayı bombaladı. Buralarda insanlar yaşıyordu. Buradaki insanlar özgürlük istediği için Esad burayı varil bombasıysa bombaladı. Şimdi mutluyuz. Türkiye bize yardım ediyor. Türkiye'den buraya gelenler oldu savaştan sonra. Esad düştükten sonra normalleşti. Elhamdülillah artık her şeyi bulabiliyoruz" dedi.

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Esad rejimi kutsal değerleri hiçe saydı, camiyi bombaladı
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