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Giriş Tarihi: 6.9.2023 00:20 Son Güncelleme: 6.9.2023 00:21

Esenler Belediyesi'nden sel bölgesine destek

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde afete döndü. Halkalı- İkitelli Alt geçidi trafiğe kapanırken, Başakşehir’de su tahliye çalışmaları sürüyor. Esenler Belediyesi selden etkilenen bölgeye destek verdi.

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Esenler Belediyesi’nden sel bölgesine destek

Başakşehir 5. Etapta bulunan bir rezidansta onlarca araç otoparkta sular içerisinde kaldı. Site sakinleri site çevresinde ve otoparkın başında beklemeyi sürdürüyor. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun ekipleri ile birlikte bölgede çalışmalara destek verdiği görüldü.

HALKALI-İKİTELLİ ALTGEÇİDİ TRAFİĞE KAPANDI

Başakşehir-Halkalı yönünde bulunan altgeçit sular altında kaldı. Yol trafiğe kapandı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

BAŞAKŞEHİR'DE SU TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Selin vurduğu Başakşehir'de Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı ekipler su basan evlerden ve otoparklardan tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

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Esenler Belediyesi'nden sel bölgesine destek
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