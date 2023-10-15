Esenler’de aile kavgası: Evi ateşe verdi!

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle binada mahsur kalan 19 kişi itfaiye merdiveni ile tahliye edildi. Dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken 13 kişi ise ayakta tedavi edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis ekipleri ise evi yaktıktan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.