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Giriş Tarihi: 15.10.2023 12:43

Esenler'de aile kavgası: Evi ateşe verdi!

İstanbul Esenler'de korku dolu anlar... 5 katlı binanın bodrum katında yaşayan yabancı uyruklu kişi ailesiyle tartışmaya başladı. Alkollü olduğu öne sürülen kişi, tartışma sırasında evi yaktı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalan 19 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DHA
Esenler’de aile kavgası: Evi ateşe verdi!

Yangın, Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1118 sokakta 07.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan yabancı uyruklu kişi ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında alkollü olduğu öne sürülen şüpheli ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi. Evde çıkan yangında dumanlar kısa sürede tüm binayı sardı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle binada mahsur kalan 19 kişi itfaiye merdiveni ile tahliye edildi. Dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken 13 kişi ise ayakta tedavi edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis ekipleri ise evi yaktıktan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"İNSANLAR ÖLÜMDEN DÖNDÜ"
Yangını ailesiyle tartışan birinin çıkardığını söyleyen bina sakini "Bu binada oturuyorum. Bir aile tartışıyormuş galiba çocuk kazayla yapmış. Çocuk kendi yakmış evi. Bizde mahsur kaldık. İnsanlar ölümden döndü" dedi.

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Esenler'de aile kavgası: Evi ateşe verdi!
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