Esenler’de çimenlik alanda erkek cesedi bulundu

Olay, Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Esenler Metro İstasyonu yakınlarındaki yeşil alanda meydana geldi. Çimenlikte bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis ekiplerinin incelemelerinde cansız bedenin 27 yaşındaki İran doğumlu M.H.'ye ait olduğu belirlendi. Vücudunda herhangi bir darp, delici ya da kesici alet izi bulunmayan M.H.'nin naaşı, ölüm sebebinin netleşmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör