DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

O anlar saldırıya uğrayan sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde aracın camını yumruklayan sürücünün küfür ettiği anlar görülüyor. Çevredekiler sürücüyü sakinleştirmeye çalışırken, diğer sürücünün "Saldırıyor bana", "Aracı yumrukluyor" dediği anlar da görüntülerde yer alıyor

Haber Girişi Buse Sever - Editör