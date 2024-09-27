Esenler’de eğitime tam destek paketi

Esenler Belediyesi, bu eğitimöğretim döneminde de 'Eğitime tam destek' sloganıyla ilçedeki öğrencilerin yanında. İlkokula yeni başlayan miniklere beslenme çantası, suluk, kalemlik, cetvel, boya, kalem ve silgi gibi temel kırtasiye malzemelerinin bulunduğu okul çantası hediye eden belediye, ilköğretimdeki tüm öğrencilere de geri dönüşümden kazanılan defterleri dağıttı. Ayrıca başarı sıralamasında ilk 10'a giren ortaokul öğrencilerine ocak-haziran arasında 3 bin TL, aynı kategorideki lise öğrencilerine ise 5 bin TL eğitim desteği veriyor. Bu kapsamda üniversite sınavında ilk 10 bine girenlere 20 bin, 2 yıllık üniversite kazananlara 5 bin, 4 yıllık bölümlere yerleşenlere 10 bin, üniversiteden bölüm birincisi olarak mezun olanlara ise 50 bin TL verilecek. Destek paketi, açık öğretim ve uzaktan eğitim programları dışında, 2024 YKS sonuçlarına göre ilk kez yerleşen Esenlerli öğrencileri kapsıyor. Destekten yararlanmak isteyenler, 21 Ekim-30 Kasım arasında 'Genç Kart' mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.