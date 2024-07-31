Esenler’de kanlı pusu: Sokakta yürürken öldürüldü!

Dehşet veren olay, saat 18.30 sıralarında Esenler Menderes Mahallesi 369. sokakta yaşandı. İddiaya göre Metin Dolan, sokakta yürüyordu. Dolan, bir tekstil firmasının önüne geldiği sırada motosikletli 2 kişiden biri araçtan inerek yanına gelip, Dolan'a silahla 3 el ateş etti.